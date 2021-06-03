“Не нуждаемся в преференциях”. Ахметов прокомментировал появление законопроекта об олигархах

“Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Все что нам нужно от любого правительства – это честная конкуренция и равные правила игры для всех”, – процитировала Ахметова его пресс-служба.

Контекст:

По данным Forbes, Ринат Ахметов с размером личного состояния в $7,6 млрд – самый богатый человек в Украине. В мировом рейтинге он занял 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) президент Украины анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Президент говорил, что этот проект закона внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до 30 мая. Документ внесли 2 июня.

Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);

является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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