 

Мнение: Прекращение деятельности

03.06.2021, 12:28, Разное
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С 12 июня прекращает работу еще одно независимое СМИ, которому поставлено клеймо иноагента – VTimes. Оно вообще не про политику, сугубо деловое издание. Однако поставленное клеймо разрушило бизнес-модель и сделало его работу невозможной.

В издании не было никакой политики, но в рамках избранной информационной модели оно писало правду. Как есть. Правда в путинской России – уже государственное преступление. Когда сам фюрер лжет без продыху, лгут безостановочно все его подчиненные – то правда становится просто опасной. А потому ей не место.

На плаву в этом болоте должны остаться только продукты жизнедеятельности режима – всякие "Итоги недели", бесконечные ток-шоу, лизоблюдские "Москва.Кремль.Путин" и идущий нон-стопом "Воскресный вечер". А чего вам еще надобно?

Нам не нужны умные, нам нужны верные.

Источник: Эль Мюрид



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