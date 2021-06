Первый семейный фестиваль “ЛИЦА района” собрал жителей Западного округа Москвы

Организаторы провели для жителей квест по истории и географии Западного округа, мастер-классы для детей и взрослых, а также забег на 3 километра. Несмотря на дождливую погоду, в фестивале приняли участие около 200 человек.

Мы взяли интервью у нескольких участников семейного фестиваля.

Даниил Давыдов – детский тренер по баскетболу и основатель спортивного клуба «Восход» в районе Филёвский парк.

Даниил, как вы узнали о фестивале «ЛИЦА района»?

О фестивале узнал от своего куратора в конкурсе «ЛИЦА района». В этом году подал заявку на участие с проектом «Большая спортивная семья».

Расскажите про ваш проект.

В июле 2020 года мы на собственные средства открыли спортшколу для детей – она существует в формате НКО, поэтому занятия в ней бесплатные. В клубе «Восход» занимаются более 60 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе из многодетных и малоимущих семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основные направления спортшколы – это баскетбол и настольный теннис. Наша уникальная особенность заключается в том, что занятия для детей старше 12 лет проходят на английском языке, также есть занятия на французском.

А как вам пришла идея проводить занятия на английском языке?

Долгое время мы с женой жили и работали в Китае. Я занимался баскетболом с китайскими детьми. За границей эта методика уже давно и успешно практикуется, теперь привёз её в Россию.

Почему решили вернуться из Китая?

Мы вынуждены были сделать это из-за пандемии – запрыгнули в последний вагон перед закрытием границ. Три поколения моей семьи жили в районе Филёвский парк, поэтому вернулись и работаем на благо жителей района и города.

Каких результатов удалось добиться за год работы?

У нас занимаются более 60 детей, им нравится, у многих виден серьёзный прогресс. Дети учатся взаимодействовать на тренировке и за пределами спортшколы, развиваются физически и духовно.

Понравилось ли детям на фестивале «ЛИЦА района»?

Да, от нашей школы пришли несколько семей. К сожалению, погода была не очень, и многих дождь испугал. Ребята и их родители приняли участие в забеге, получили свои медали и заряд эмоций и спорта. Моя жена и полугодовалая дочка не присутствовали из-за дождя, но была наша бабушка, которая несмотря на солидный возраст 72 года заряжала всех позитивом и энергией.

Какие у вас ближайшие планы?

Будем продолжать работу, налаживать взаимодействие с жителями района и округа. Обязательно приду на фестиваль «ЛИЦА района» в ЮАО, который состоится 5 июня в парке Аршиновский.

Антон Козлов – проект «КМС по здоровью»

Расскажите, что такое «КМС по здоровью» и как давно работает этот проект?

Наш проект существует уже 2,5 года. Мы проводим авторские тренировки в зале и на открытом воздухе для всех групп населения. В работе используем методики нейрохакинга, что позволяет расширить физические возможности человека.

В каком качестве вы принимали участие в окружном фестивале «ЛИЦА района» в ЗАО?

Мы с Александром Кудряшовым, руководителем проекта «КМС по здоровью», проводили зарядку для участников забега и просто посетителей фестиваля. Все знают, что залог успешной тренировки или пробежки, а также сведения к минимуму травм – это хорошая разминка. На фестивале в ЗАО в сквере Осенний бульвар мы как раз и проводили энергичную подготовку к забегу. Участники нашего проекта заняли в забеге на 3 км призовые места.

Как вы попали на фестиваль?

Мы участвовали в конкурсе «ЛИЦА района», являемся его победителями и призёрами. Принимали участие в большом количестве спортивных городских и выездных мероприятий, уже больше года плодотворно сотрудничаем с Агентством общественных проектов. Несмотря на почти нескончаемый дождь, фестиваль прошёл отлично, забег состоялся, всё запланированное мы осуществили. Обязательно будем участвовать в дальнейших фестивалях и других подобных мероприятиях.

Комель Алиса Александровна – организатор спортивного клуба SPORT IS IN THE AIR в г. Одинцово.

Как Вы узнали про фестиваль «Лица района»?

Про фестиваль мне рассказал супруг, в соцсетях он нашел информацию о том, что в выходные в сквере «Осенний бульвар» будет проводиться забег и мы зарегистрировались для участия всей семьей: с мужем и сыном (5 лет).

Принимали ли Вы участие в забеге? Какие впечатления?

Да. Несмотря на дождь с удовольствием пробежались по парку всей семьей. Волонтеры, болельщики и фотографы поддерживали и подбадривали.

Что Вам понравилось на фестивале и с каким проектом принимаете участие?

Участие в конкурсе принимаю со своим спортивным проектом SPORT IS IN THE AIR. SPORT IS IN THE AIR — это спортивный клуб, доступный для всех желающих, вне зависимости от уровня подготовки. Тренировки проводятся в Одинцово и в Москве вот уже почти 4 года и включают в себя бег, ОФП, кроссфит, СБУ, плиметрику, растяжку, обучение технике прохождения рукоходов, слэклайна и других препятствий, а также занятия по йоге. Мы участвуем в различных соревнованиях, забегах, гонках с препятствиями, путешествуем вместе и болеем друг за друга всегда и везде!

Чего ждете от самого конкурса и какие у Вас ближайшие планы?

Хотелось бы познакомиться и пообщаться с такими же инициативными москвичами, принять участие в различных активностях на фестивалях, поделиться своими знаниями в организации спортивного сообщества, поучаствовать в образовательной программе. В будущем планирую и дальше развивать спортивное сообщество, привлекать еще больше жителей района к занятиям спортом и здоровому образу жизни.