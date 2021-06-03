Новый челлендж: Артем Дзюба приглашает сыграть с ним на одном поле

Артем Дзюба – человек многогранный. С недавнего времени в его резюме появилась еще одна роль – он стал другом немецкого бренда одежды и парфюма Boss. В этой роли он объявил конкурс на своей Instagram-странице, главный приз в котором – возможность сыграть с футболистом на одном поле.

Прими передачу от меня и присоединись к челленджу — выложи видео, как ты в деловом костюме выполняешь трюк с мячом,- написал Артем, отметив условия челленджа, который проводится совместно с “Рив Гош”:

Отметь свой пост тегами и выиграй один из сотен призов. На кону 3 костюма от Boss, 10 сертификатов “Рив Гош” номиналом 10 000 рублей и 100 ароматов Boss Bottled. Я лично выберу победителей по окончании конкурса! А при покупке ароматов Boss Bottled в сети магазинов “Рив Гош” с 1 по 30 июня получи шанс сыграть со мной или стать обладателем фирменного подарка от BOSS.

Если желаете попытать удачу, все подробности – на страницах Boss и “Рив Гош”. Артему же желаем удачи на предстоящих матчах в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)