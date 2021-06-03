5 способов эффектно носить узкие брюки и джинсы

Узкие джинсы и брюки называют анти трендом не первый сезон, но все продолжают их носить, вне зависимости от типа фигуры. Разумеется, любые рекомендации дизайнеров можно варьировать и если хочется носить узкие брюки, никто этого не запретит.

Но что делать, если бедра полные? Как не выглядеть смешно и вульгарно?

Есть несколько приемов,которые позволят уравновесить пропорции и создать стильный комплект. Прежде всего не стоит делать брюки центром образа, важно, чтобы все детали были сбалансированы.

1 Монохромные аутфиты

Комбинация вещей разных оттенков одной палитры называется монохромным приемом. Смотрятся такие наряды очень эффектно и стильно, визуально делают фигуру выше, изящнее. Все это отлично отвлекает внимание от просчетов в образе и проблемных зон. Причем палитра может быть не только черной, выбирайте цвет по вкусу и цветотипу.



2 Свободный верх

Не носите узкие брюки с узким верхом — это главное правило гармонии. Свитер, рубашка, блуза, туника или любой другой верх должен иметь свободный крой. Объемная вещь скроет проблему внизу.



3 Отвлечение внимание от проблемной зоны

Чтобы низ и верх смотрелись гармоничнее, маскируйте широкую линию бедер, уводя внимание к другим деталям. Это могут быть какие цвета, броские принты, эффектная прическа, стильные аксессуары. Разумеется, это все должно быть расположено вне проблемной зоны.



4 Правильная обувь

Узкий мыс делает ногу тоньше, изящнее, а если обувь подобрана в тон брюкам, это будет двойной положительный эффект.

5 Каблук

Обувь на высоком каблуке также отлично помогает скорректировать силуэт. Ноги визуально станут выше, благодаря каблуку или танкетке.



6 Третья деталь

Верх и низ это далеко не весь образ. Пробуйте привлекать в аутфит третью вещь: большой шарф, жилетку, кардиган, пиджак. Этот прием прекрасно скорректирует пропорции, особенно, если носить третью вещь не застегнутой.

Эти приемы позволят вам носить любимые узкие брюки и выглядеть потрясающе.