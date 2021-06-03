15 снимков со спутников от НАСА, которые показывают, какие изменения происходят на поверхности нашей планеты

По орбите вокруг Земли летают более 1400 искусственных спутников. Это специальные аппараты, в разные годы отправленные туда человеком во имя разных целей. Большая их часть способна делать снимки отличного качества, поэтому уже несколько десятилетий заметные изменения на поверхности нашей планеты находятся под наблюдением исследователей.

Демонстрируем вам несколько сравнительных снимков, предоставленных на сайте НАСА, которые показывают, какие процессы происходят на поверхности Земли. Как с воздуха выглядят лесные пожары, насколько заметны климатические изменения, как быстро растут некоторые города — следующие снимки способны ответить на все эти вопросы.

Юго-восточная часть Австралии зеленеет

Снимки 2018 и 2020 годов.

Площадь арктического морского льда достигла рекордно низкого уровня

Снимки 1984 и 2012 годов.

Озеро Лонар в Индии изменило цвет

Тёплая и сухая погода испарила значительное количество воды из озера, оставив соли. Учёные предполагают, что с повышением концентрации соли увеличилось количество сололюбивых микроорганизмов, что и вызвало изменение цвета.

Появление рекордного количества резервуаров талой воды на шельфовом леднике Георга VI в Антарктиде

Наводнение реки Джеймс в Южной Дакоте

Исчезновение лесов в регионе Гран-Чако, Южная Америка

Рост города Нью-Дели, Индия

Снимки 1991 и 2016 годов.

Пепел вулкана Таал покрывает филиппинский остров Лусон

Как выглядят пожары в Калифорнии со спутника

Наводнение рек Миссисипи и Иллинойс

Таянье льда на вулкане Ок, Исландия

Ураган Мария нанёс ущерб лесам в Пуэрто-Рико

Сокращение арктического морского льда

Снимки 1984 и 2016 годов.

Рост города Лас-Вегас

Снимки 1972 и 2018 годов.

Исчезновение ледников в Новой Гвинее