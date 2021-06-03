Российский стартап ID R&D куплен за 49 млн долларов

В рамках российского стартапа ID R&D была разработана уникальная система идентификации личностей. Искусственный интеллект определяет поведение, голос, изображение лица человека. Поскольку идентификация происходит сразу по нескольким параметрам, она очень точная, говорят эксперты.

По окончании разработок российские стартаперы стали искать инвестора. Нашелся он в Соединенных Штатах. Компания Mitek согласилась заплатить за данную разработку 49 миллионов долларов США.

По условиям сделки, американский инвестор получил право использовать российскую разработку, внедряя ее в различных компаниях. Однако и наши отечественные разработчики не теряют возможности использовать результаты этой работы по своему усмотрению.