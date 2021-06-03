Российская соцсеть «ВКонтакте» запустит приложение для умных часов

Вскоре российская социальная сеть «ВКонтакте» намерена запустить новое приложение для умных часов. После этого, как поясняют специалисты, вовсе не нужно будет иметь под рукой смартфон, чтобы обмениваться голосовыми или текстовыми сообщениями.

То же самое можно будет делать прямо с наручного гаджета. Приложение будет поддерживаться в устройствах на китайской операционной системе Harmony OS, которую разработал «Хуавей».

Ожидается, что отправлять друг другу пользователи смогут также и фотографии. Таким образом, расширяется функционал такого устройства, как умные часы, а соцсеть «ВКонтакте» снова оказалась на острие прогресса, предлагая самые смелые решения. Например, уже анонсирована функция управления музыкой – также прямо с наручного устройства.