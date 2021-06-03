 

Российская соцсеть «ВКонтакте» запустит приложение для умных часов

03.06.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вскоре российская социальная сеть «ВКонтакте» намерена запустить новое приложение для умных часов. После этого, как поясняют специалисты, вовсе не нужно будет иметь под рукой смартфон, чтобы обмениваться голосовыми или текстовыми сообщениями.

То же самое можно будет делать прямо с наручного гаджета. Приложение будет поддерживаться в устройствах на китайской операционной системе Harmony OS, которую разработал «Хуавей».

Ожидается, что отправлять друг другу пользователи смогут также и фотографии. Таким образом, расширяется функционал такого устройства, как умные часы, а соцсеть «ВКонтакте» снова оказалась на острие прогресса, предлагая самые смелые решения. Например, уже анонсирована функция управления музыкой – также прямо с наручного устройства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Потеря слуха повышает риск деменции в будущем

29.10 / Собянин раскрыл эффект от перехода на удаленку

09.02 / Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях

20.11 / Власти Украины манипулируют статистикой заболеваемости COVID-19 в Украине – нардеп Палица

17.01 / “Мальчик, водочки нам принеси”. Навальный с женой записали видео в самолете, на котором летят в РФ

21.09 / Гривна подешевела к евро и доллару

22.03 / Fox News – «полностью изменит индустрию» — Трамп планирует вернуться в соцсети с собственной платформой

01.02 / СБУ передала дело о государственной измене нацгвардейца в суд

18.01 / “Займитесь проблемами в собственных странах”. В МИД РФ отреагировали на призывы мировых лидеров освободить Навального

04.10 / США и Россия проведут в Хельсинки переговоры о стратегической стабильности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика