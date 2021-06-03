Акции Газпрома обновили максимум с 2008 года

Акции Газпрома обновили максимум с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости. Цена бумаг превысила отметку 274 рубля за штуку.

К 10.37 по московскому времени цена бумаг выросла до 274,14 рублей (+1,2%), максимум сделок составил 274,3 рубля. Объем торгов превысил 3,13 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Предыдущий максимум был зафиксирован 7 ноября 2019 года – 272,68 рубля за штуку.

В четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2».