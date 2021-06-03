 

Акции Газпрома обновили максимум с 2008 года

03.06.2021, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Акции Газпрома обновили максимум с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости. Цена бумаг превысила отметку 274 рубля за штуку.

К 10.37 по московскому времени цена бумаг выросла до 274,14 рублей (+1,2%), максимум сделок составил 274,3 рубля. Объем торгов превысил 3,13 млрд рублей, передает «Интерфакс». 

Предыдущий максимум был зафиксирован 7 ноября 2019 года  272,68 рубля за штуку.

В четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

12.07 / Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

03.08 / Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

01.01 / В Украине выросла минимальная заработная плата

21.11 / В РФ ответили на слова Санду о миротворцах в Приднестровье

15.11 / В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

19.03 / Конфискованные в нарколаборатории во Франции вещдоки оказались мешками со сладостями

30.01 / Чехия ограничила въезд для иностранцев из-за распространения COVID-19

03.09 / Филимонов: Мои лучшие роли – дамские. Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся

11.03 / На вакцинацию против коронавируса записалось уже 220 тыс. украинцев – Федоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика