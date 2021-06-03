 

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм

03.06.2021, 11:42, Новости дня
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм .По ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время.

«У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм», – передает РИА «Новости» слова Поповой на ПМЭФ.

При этом для безопасности граждан, как напомнила глава Роспотребнадзора, разработаны специальные правила.

«Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится. Мир привьется, тот, который не сможет привиться, к сожалению, переболеет. Но лучше привиться. И жизнь наладится, просто на это нужно время», – отметила Попова.

Ранее РФ продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня.



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