IT-эксперт рассказал об опасности забытых страниц в соцсетях

IT-эксперт Олег Седов рассказал, какую опасность представляют забытые страницы в соцсетях. Вовремя принятые меры защиты личных данных помогут избежать серьезных проблем.

В современном мире мошенничество и другие виды преступности давно перешли в виртуальную сферу. Однако нередко сами граждане по неосторожности «помогают» злоумышленникам. Это происходит среди прочего и из-за пользования социальными сетями. Рекомендации по защите информации дал IT-эксперт Олег Седов. Как отмечает специалист по безопасности данных, разного рода аферисты часто используют забытые пользователем профили в соцсетях.

Несмотря на наличие у большинства таких ресурсов двухфакторной авторизации, мошенники находят способ воспользоваться конфиденциальными данными в корыстных целях. Слабым звеном являются именно страницы в социальных сетях, которые пользователь уже давно не ведет. Чаще всего, именно здесь методы недопущения утечки информации могут не сработать должным образом. Через эти ресурсы злоумышленникам легче «присвоить» чужую цифровую личность. Тем более, учитывая тот факт, что на заброшенных аккаунтах пароли и другие инструменты идентификации клиента давно никто не обновлял.

Получив к ним доступ и похитив любую информацию о пользователе, киберпреступник применит ее в своих целях . Причем это может быть как «похищение личности», так и элементарный шантаж. Второй вариант особенно часто встречается у людей, чья профессиональная деятельность касается сфер политики и крупного бизнеса. Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, как сообщают «Народные новости России», следует осторожнее относиться к публикации личных данных, чаще менять пароли, а также «подчиститъ» профили, которыми человек уже давно не пользуется.

Источник: nation-news.ru