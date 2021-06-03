Россиянин после 11 лет жизни в США назвал главное отличие американцев и россиян

Россиянин, проживший в США около 11 лет, пояснил о характере и менталитете американцев. Кроме того, блогер назвал главные отличия между жителями Соединённых Штатов и россиянами.

Менталитет Запада и россиян отличается по многим параметрам. О том, насколько разные россияне и американцы, пояснил блогер, который прожил в США порядка 11 лет. Автор канала в «Яндекс.Дзен» под названием «За пределами ОНЛАЙНА» уверен в негативных тенденциях западной культуры. Блогер заверяет, что общественная структура США и Европы характеризуется определенной методикой. Она направлена на буквально выращивание индивидов, готовых быть всего лишь винтиками огромной государственной системы. По мнению автора блога, в Штатах можно увеличить капитал, неплохо заработав упорным трудом. При этом жить в таком обществе россиянину крайне сложно.

Обычно среднестатистические американцы для россиян представляются, как современные, цивилизованные люди, старательные и исполнительные. Однако на самом деле это своеобразные рабы больших кредитов, из-за чего их жизнь превращается в замкнутый круг работы, для возможности оплатить свои долговые обязательства. Люди такого склада становятся винтиками системы, эффективно встраиваясь в процессы и легко поддаваясь внешнему управлению. Благодаря подобной модели здесь сохраняется господствующее положение корпоративных элит в масштабах всей страны. Вследствие этого вся страна живёт, будто одно огромное предприятие.

Россиянин убежден, что в США целенаправленно «выращиваются» люди без личного мнения, стремления к размышлениям и уж тем более вольнодумству. Среди американцев он практически не встречал ярких персонажей, так как местные жители живут в страхе получить ярлык «подозрительной личности». Из-за этого блогеру, чтобы не казаться чужаком, часто приходилось буквально прикидываться «дураком». Свои рассуждения россиянин подтверждает статистикой полученных американцами Нобелевской премии. Около 40% из лауреатов были мигрантами, выходцами из других стран мира. Стоит отметить, что подобные выводы блогер сделал и относительно стран Европы. Единственным государством, в котором люди все ещё не поддались западной системе людей-роботов, остается Россия. Как сообщают «Народные новости России», для граждан РФ первоочередной является не работа, а человек.

Источник: nation-news.ru