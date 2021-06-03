 

Учёные нашли подвалы времён Ивана Грозного в Даниловском монастыре

03.06.2021, 11:38, Разное
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Российские учёные, представляющие НИТУ «МИСиС» и Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, отыскали подземные ходы XVI века. Они обнаружили подвалы времён Ивана Грозного в Даниловском монастыре (Переславль-Залесский).
Исследователям удалось отыскать древнюю находку с помощью современного оборудования, спроектировав 3D-модель основания церкви. Используя метод мюонной радиографии, учёные смогли изучить грунт на глубине до двух километров, и это осуществили без археологических раскопок.

По словам экспертов, обнаруженные неизвестные пустоты могут быть не только погребами и подвалами, но и древними погребальными криптами монахов, а также подземными ходами. Стоит отметить, что исследователи в течение нескольких месяцев воссоздавали подвалы, якобы построенные во времена правления первого венчанного царя всея Руси Ивана Грозного, передают Народные Новости.



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