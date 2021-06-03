“Не бабушка с внучкой, а две подружки”. 65-летняя Долина надела шорты для семейного выхода в свет

Певица предстала в белых шортах и жакете, а также золотых сапогах и с сумкой им в тон. Ее внучка надела белое платье и жакет.

В таких образах они отправились в театр им. Вахтангова на спектакль о Людмиле Гурченко “Люся. Признание в любви”.

“Спектакль семейный, потому идем с внучкой. В главной роли моя подруга, замечательная актриса Нонна Гришаева”, – написала Долина.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

“Красотули. Это не бабушка с внучкой, а две подружки”, – заявила подписчица mariarahelpavlinov.

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Александра – девятилетняя дочь Ангелины Миончинской, 38-летней дочери Ларисы Долиной.

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