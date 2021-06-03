Рада признала принудительную посадку самолета в Беларуси угрозой международной безопасности

Принятие проекта постановления №5597 поддержали 280 народных депутатов.

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

“Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта”, – говорится в заявлении.

Украинские парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Верховная Рада призывала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Задержание Протасевича в заявлении названо “очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси”.

Рада подтвердила полную солидарность с международными партнерами, прежде всего из государств – членов Европейского союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Парламент также полностью поддержал действия правительства Украины, которое ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью и “воздушные санкции” в отношении белорусских авиакомпаний.

В ходе обсуждения большинство выступавших депутатов поддержали проект постановления. Нардеп Игорь Гузь (фракция “За майбутнє”), призывая коллег принять проект, назвал Протасевича своим побратимом. Он подчеркнул, что Протасевич в 2014 году приезжал на восток Украины “с миссией поддержать Украинское государство”, тесно взаимодействовал с батальоном “Азов”, “работал как фотограф и был ранен на фронте во время боевых действий”. Сам Гузь, насколько известно из открытых источников, не воевал, но имеет тесные связи с белорусскими активистами. В 2014 году он организовал так называемый “отряд “Погоня” – центр помощи белорусам, которые решили поехать добровольцами на Донбасс, писал “Белсат”.

Против заявления выступил нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич. Он напомнил о схожих инцидентах с посадками самолетов в мировой практике, отметил, что в тех случаях воздушные пространства стран не закрывали, подчеркнул, что ICAO еще не представила результаты расследования. Он также призвал не ссориться с Беларусью, подчеркнув, что она не признала аннексию Крыма, предоставила минскую площадку для урегулирования конфликта на Донбассе и имеет тесные экономические связи с Украиной.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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