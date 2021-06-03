 

В мае “суды” в Крыму вынесли шесть приговоров за уклонение от призыва в армию РФ – правозащитники

03.06.2021, 11:36, Новости дня
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“13 новых уголовных дел и шесть новых приговоров относительно жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах РФ (ст. 328 УК РФ) зафиксировала в мае Крымская правозащитная группа. […] Всего на конец апреля КПГ зафиксировала 218 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в “суды” Крыма”, – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в 199 таких уголовных делах приговор уже вынесен, еще 19 находятся на стадии рассмотрения.

Крымская правозащитная группа напомнила, что мобилизация Россией жителей оккупированной территории нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а “перемещение мобилизованных граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции”.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2906370902981865

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.

С 1 апреля 2021 года в РФ стартовал очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.

Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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