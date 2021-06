Билли Айлиш в новом клипе устроила пижамную вечеринку и перестрелку из водяных пистолетов. Видео

В ролике артистка снялась вместе с Эшли Николь, Джоей Джексон, Кэррис Брукс, Лекси Смит, Наталией Сантьяго и Юлианой Мальдонадо. По сюжету, героини ролика устроили пижамную вечеринку-девичник с танцами и угощениями, а после между ними началась перестрелка из водяных пистолетов. Режиссером ролика выступила Билли Айлиш.

“Мы хорошо провели время, снимая это”, – прокомментировала ролик артистка на своей странице в Instagram.

ВИДЕОВидео: Billie Eilish / YouTube

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Первую композицию Your Power из нового альбома Happier than Ever певица презентовала 30 апреля 2021 года..

—