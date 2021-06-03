Агентство авиационной безопасности Евросоюза рекомендовало избегать воздушное пространство Беларуси

В директиве призывают государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси, отмечается на сайте агентства.

Подчеркивается, что если выпущенный агентством ранее информационный бюллетень в отношении полетов в воздушном пространстве Беларуси имел статус рекомендации для авиакомпании, то эта директива рекомендует обязательные действия национальных компетентных органов для перевозчиков.

Цель директивы заключается в “снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Беларуси” после инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

“Обстоятельства, связанные с этой акцией, заставляют серьезно сомневаться в уважении Беларусью правил международной гражданской авиации и свидетельствуют о злоупотреблении аэронавигационными процедурами со стороны белорусских властей. По сути это нарушение принципов взаимного доверия, лежащих в основе международной гражданской авиации”, – говорится в директиве.

Документ будут пересматривать по мере необходимости с интервалом не более месяца.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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