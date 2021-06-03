Очень повезло — в США девушка сумела отбить своих собак у медведицы, сбросив её со стены

В Калифорнии девушка по имени Хейли Моринико сумела отбить своих собак у внезапно появившейся медведицы, спихнув последнюю со стены, передаёт CNN. Как отмечает канал, девушке, которая вступила в схватку с медведицей в сопровождении медвежат, очень повезло — и чиновники природоохранных организаций повторять её поступок никому не советуют.

У меня есть потрясающее видео из Калифорнии: чёрная медведица, защищающая своих медвежат, против девушки, защищающей своих собак. И кто, по-вашему, победил? Давайте посмотрим.

На этих кадрах, которые разошлись по всему интернету, вы можете посмотреть, что именно произошло. Медведица с медвежатами наткнулась на лающих собак. В то время как медвежата пытаются уйти от опасности, медведица бьёт лапой одну из собак, после чего хватает другую. Однако 17-летней Хейли Моринико это не понравилось: она бросилась к медведице и столкнула её со стены после чего скрылась со своей собакой.

Чуть ранее она дала интервью CNN, чтобы ответить на животрепещущий вопрос: о чём же она тогда думала?

ХЕЙЛИ МОРИНИКО, калифорнийка, отбившаяся от медведицы: Если честно, в этот момент я ни о чём не думала, кроме того, что я должна защитить свою собаку. Она схватила мою собаку, Валентину; она буквально подняла её в воздух. Я сделала то, что должна была сделать — я оказалась на коленях, и у меня было где-то две секунды на подумать, и единственное, что пришло мне в голову — это столкнуть медведицу с бортика.

Что вышло, то вышло, очень повезло. Чиновники природоохранных организаций напоминают, что никогда-никогда не стоит приближаться к медведицам с медвежатами. Я охотно так поступлю и надеюсь, что также поступите и вы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 июня 2021 года.