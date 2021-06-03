NI посоветовал Байдену «сыграть по-крупному» на саммите с Путиным в ядерной сфере

Грядущий саммит Джо Байдена и Владимира Путина таит в себе большие возможности как для России, так и для США в сфере контроля над ядерными вооружениями, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, на этих переговорах Байдену можно «сыграть по-крупному», попытавшись добиться договорённостей по поводу ограничений на ракеты средней дальности и систем ПРО.



Reuters

Первая встреча Джо Байдена на посту президента США с Владимиром Путиным уже не за горами. Хотя этот саммит, который намечен на 16 июня, и не окружает «драма симметрии» эпохи холодной войны, это мероприятие таит в себе большие возможности как для Вашингтона, так и для Москвы, так как они стоят на грани новой и никому не нужной гонки ядерных вооружений. Более того, Байден, судя по всему, это прекрасно осознаёт. В частности, решив продлить договор СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений, американский лидер указал на то, насколько важно стремиться вести стратегические переговоры с Россией и Китаем, пишет The National Interest.

Однако ради снижения рисков ядерного конфликта — который не нужен ни США, ни России, ни Китаю, — президенту Байдену придётся продемонстрировать изрядную отвагу. На данный момент главный риск ядерной войны кроется не в неких спонтанных, как «гром среди ясного неба» решениях Путина или Си Цзиньпина, так как любой подобный неосмотрительный шаг был бы равносилен ядерному самоубийству. Реальная опасность заключается в том, что даже небольшой и непреднамеренный конфликт между великими державами может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. По этой причине правительства России, США и Китая должны стремиться к расширению роли инструментов по урегулированию кризисных ситуаций и коммуникационных средств, которые помогут нивелировать эти риски. «Тем не менее, одних этих средств будет недостаточно. Чтобы решить проблему нарастающей нестабильности в триполярном ядерном мире, Вашингтон должен сделать ставку на более открытый подход к переговорам с Москвой и Пекином», — считает журнал.

Что касается Байдена и Путина, то им будет куда легче прийти к согласию по новой, поэтапной сделке в сфере стратегических ядерных вооружений, опираясь на предыдущие соглашения. Между тем, если Вашингтон и Москва хотят обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые наблюдаются в мире в последнее время, подобных шажков будет явно мало. Появились новые технологии в области информационной войны, а также системы нанесения ракетных ударов и системы ПРО — и все эти вопросы не должны остаться без внимания, если стороны намереваются нивелировать риск ядерного конфликта. Работа именно на этом направлении предопределит то, насколько надёжным и, следовательно, стабильным, будет ядерное сдерживание.

Хотя ядерный потенциал Китая и тревожит, РФ всё же остаётся более насущной проблемой на повестке США в этом плане. Несмотря на то, что ядерный арсенал Пекина растёт, он по-прежнему значительно уступает США по количеству боеголовок. Более того, учитывая, что Москва и Вашингтон уже доказали, что способны реализовывать различные ядерные соглашения, успех переговоров с Россией в краткосрочной перспективе принесёт большие дивиденды.

Если Байден хочет игры по-крупному, то ему следует создать прецедент, попытавшись ограничить размеры и номенклатуру ядерных вооружений обеих стран. Подобный план будет подразумевать введение ограничений на все виды вооружений вне зависимости их радиуса действия, местоположения и степени боеготовности. Такая масштабная сделка приведёт к наложению ограничений на российский арсенал нестратегического ядерного оружия притом, что она будет строиться на нереализованном соглашении Путина и Трампа о ядерном паритете по состоянию на 2020 год. Хотя РФ в итоге не пошла на заключение подобной предварительной договорённости, вполне возможно, что серьёзная работа США на этом направлении может привести к значительному прогрессу.

Введение полных ограничений на арсенал ознаменует собой важный шаг в деле обеспечения прозрачности и предсказуемости в ядерной сфере. Хотя для полной реализации подобных договорённостей США и РФ будут должны согласовать более жёсткий режим взаимной верификации, соответствующие технологии существуют уже несколько десятилетий. Поэтому сковывающим фактором здесь скорее будет именно политическая воля, а не технические возможности. При этом инвестиции в подобный режим проверок позволят сэкономить серьёзные деньги, учитывая, что на программы по модификации ядерных вооружений выделяются огромные средства.

Между тем, самый сложный вопрос в этом плане касается новых российских ракет наземного базирования среднего радиуса действия, в число которых входит ракета 9М729. Вооружения среднего радиуса действия таили в себе немалую опасность во время холодной войны, и с тех пор ничего не поменялось. Из-за их короткого времени подлёта лидеры стран вынуждены принимать поспешные решения в ядерной сфере, которые могут обойтись в миллионы жизней в ситуациях, когда катастрофу можно было предотвратить. Наилучшим исходом был бы запрет на весь арсенал среднего радиуса действия, который охватывал бы как ядерные, так и обычные вооружения, однако тот факт, что Москва нарушала ДРСМД в прошлом, может помешать этому. Вместо этого США, РФ и, возможно, Китаю следует рассмотреть вопрос о запрете только ракет среднего радиуса действия с внедрением соответствующего режима верификации.

Вместе с тем, подобные договорённости возможны только в том случае, если США, РФ и Китай выразят готовность обсуждать развитие различных технических средств, включая системы ПРО. Хотя Москва и Пекин разрабатывают новые вооружения, предназначенные для обхода американской обороны, РФ и Китай по-прежнему обеспокоены тем фактом, что американская ПРО способна помешать им нанести ответный ядерный удар. Один из возможных способов борьбы с этой нестабильностью — это увеличение прозрачности в сфере ПРО.

Ни один из этих подходов не сулит лёгкого успеха, однако время для борьбы с этими проблемами посредством маленьких шагов уже прошло. Определение целесообразности компромиссов с целью достижения стабильности и экономии — это сложная задача, в ходе решения которой нужно учитывать соображения как военного и стратегического, так и внутриполитического характера. При этом один из аспектов этой проблемы — это мышление американских чиновников в сфере национальной безопасности. Даже если ядерные державы согласуют разумную сделку, заручиться поддержкой сената на фоне острого партийного раскола будет крайне непросто. Однако эти сложности не должны мешать команде Байдена предпринимать необходимые усилия на ядерном поприще.

«Такое поведение будет не только разумным; даже сама по себе подобная попытка может несколько успокоить нервничающих союзников США, укрепить потенциал Америки в деле разрешения проблем нераспространения ядерного оружия и продемонстрировать, что Соединённые Штаты по-прежнему способны на великие свершения», — подытоживает The National Interest.