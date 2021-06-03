 

Новый удар по Олимпиаде — волонтёры тысячами отказываются ехать на Игры

03.06.2021, 11:26, Новости дня
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Олимпийские Игры в Токио получили новый удар, так как тысячи волонтёров, которые должны были принять участие в организации соревнований, поменяли свои планы, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, во многом массовые отказы обусловлены опасениями насчёт пандемии коронавируса, а также провалами местных властей в деле проведения прививочной кампании.


Reuters

Олимпийские игры в Токио получили новый удар: тысячи волонтёров, которые должны были принять участие в организации и проведении соревнований, решили отказаться от этого занятия, пишет Newsweek.

По данным телеканала NHK, примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтёров, которые должны были помогать организаторам на протяжении всей Олимпиады и Паралимпийских игр, изменили свои планы. При этом японский телеканал ссылается на данные, поступившие из оргкомитета Игр.

Между тем, генеральный директор оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Тосиро Муто признал, что отток волонтёров мог произойти в том числе и из-за опасения насчёт пандемии коронавируса. «Нет никаких сомнений в том, что опасения по поводу коронавируса могли сыграть свою роль», — отметил он.

В марте прошлого года МОК и организаторы Игр в Токио приняли беспрецедентное решение об отсрочке проведения соревнований на 12 месяцев на фоне пандемии COVID-19. На данный момент предполагается, что Япония проведёт церемонию открытия 23 июля — ровно год спустя после изначально намеченной даты начала Олимпийских игр.

Тем не менее подавляющее большинство японцев резко выступает против проведения Игр. В частности, по данным недавних опросов, 83% респондентов настроены против организации соревнований этим летом.

Во многом это обусловлено тем, что концентрация спортсменов, олимпийских делегаций и журналистов в одном месте может привести к мощному всплеску заболеваемости в стране. При этом, хотя, по общему мнению, Япония изначально дала пандемии уверенный отпор, с тех пор эта страна стала объектом критики из-за медленного развёртывания прививочной кампании.

На данный момент в Японии зафиксировано чуть менее 753 тыс. случаев заболевания коронавирусом при более чем 13 тыс. смертей. Однако полностью процесс вакцинации прошло лишь около 2,3% населения.



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