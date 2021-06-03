 

На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом

03.06.2021, 11:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О готовности украинских властей наказать белорусских авиаперевозчиков за полеты в Крым завили в МИД Украины. Первый замминистра внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в официальном комментарии сообщила “Укринформу”, что Киев может ввести санкции против авиакомпаний.

Кроме того, украинские власти готовы ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Джапарова пригрозила отправить Лукашенко в Гаагу под трибунал, если он признает Крым российским субъектом.

Дипломат заявила, что украинские власти готовы к быстрым и решительным действиям против любых попыток отрицать факт “оккупации” Крыма и установить контакты с ДНР и ЛНР. Джапарова обещала применить санкции, как только самолет из Белоруссии окажется в Крыму.

Заместитель министра иностранных дел озвучила официальную позицию Киева, согласно которой Крым и Донбасс являются частью Украины. Россия, как она считает, нарушила международное право и будет за это нести ответственность. Джапарова заявила, что Лукашенко может оказаться на одной скамье подсудимых с президентом России Владимиром Путиным. Они якобы разделят ответственность в Гаагском трибунале.

Джапарова уточнила, что решение, которое приведет к полной изоляции Лукашенко от внешнего мира, – это его личный выбор. Далее украинский политик почему-то начала говорить от имени всего белорусского народа, заявив, что у дружественных Украине белорусов иная позиция.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть
авиасообщение Белоруссии и Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Загадочные люди планеты. Несколько известных случаев реинкарнации

21.10 / В Подмосковье погиб подросток при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

30.03 / Лукашенко обратился к белорусским чиновникам: Вылезайте из-под плинтуса

22.04 / Мнение: Образы

14.12 / Названы условия досрочного выхода на пенсию в 2021 году

27.07 / Звезда “Дома-2” Мария Петровская скоро станет мамой

13.11 / Максима Галкина раскритиковали за снимок в домашнем лифте

15.04 / Давид Хомак распечатает и символически сожжет “фашистские и расистские” статьи Lurkmore

27.06 / Актер из «Гриффинов» отказался озвучивать персонажа из-за цвета кожи

17.05 / Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроил маме сюрприз: видео дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика