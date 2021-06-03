На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры
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На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры
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На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры
—
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