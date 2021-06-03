Инсайдер о реакции Анджелины Джоли на победу Брэда Питта в суде: “Это далеко не конец”

Вынесенное неделю назад решение суда по делу о совместной опеки над детьми в пользу Брэда Питта “горько разочаровало” Анджелину Джоли. Актриса крайне недовольна таким исходом дела и готовится к новым судебным разбирательствам. Об этом сообщил анонимный источник:

Она никогда не простит Брэда и будет использовать все, что у нее есть, чтобы обжаловать постановление. Она утверждает, что это еще далеко не конец, и верит, что справедливость восторжествует, – рассказал инсайдер изданию Us Weekly. Судья Джон Одеркирк вынес решение в пользу Питта после того, как выслушал показания свидетелей, в том числе детских специалистов и психологов, которые допрашивали шестерых детей пары: Пакса, Захару, Шайло, близнецов Вивьен и Нокс, а также совершеннолетнего Мэддокса. Джоли, которая не раз подавала прошение об отстранении судьи от этого дела, уверена, что следовало дать слово самим детям, не прибегая к помощи посредников.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, 2015 год

Нынешнее решение суда предварительное, и у Джоли есть юридическое право его оспорить, но как утверждают источники, Брэд Питт “не позволит ей диктовать условия”.

Он не желает Энджи зла. Его дверь открыта в случае, если она захочет решить все цивилизованно, – добавил инсайдер. Брэд Питт с родителями и детьми

Напомним, что 26 мая издание Page Six со ссылкой на адвокатов сторон сообщило, что 57-летний голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги, 45-летней актрисы Анджелины Джоли. В их соглашение об опеке будут внесены существенные изменения, несмотря на протесты Джоли.

Бракоразводный процесс бывших возлюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта шел пять лет, а с ними и споры по поводу опеки на детьми и постоянные обвинения в адрес друг друга в прессе. Еще в июле 2020 года инсайдеры People писали о том, что все эти трудности позади, и четыре года спустя Анджелина и Брэд больше не враждуют друг с другом. Однако хорошие новости о паре поступали лишь до определенного момента. В августе Джоли внезапно решила отстранить от процесса частного судью Джона Одеркирка, занимающегося ее бракоразводным процессом — якобы из-за деловых контактов этого самого судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу. Питта такое положение дел не устроило, и его адвокаты направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке. В своих заявлениях актер подчеркнул, что об его отношениях с Одекирком бывшая супруга знала всегда, а сейчас, по-видимому, решила использовать эту деталь против него. С того момента тяжба между супругами снова обострилась и продолжалась до сегодняшнего дня. Анджелина Джоли с детьми