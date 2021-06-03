Изношенные тапочки, негодная одежда, вьющиеся растения, перья павлина: чего не должно быть в доме по фэншуй

Все мы живем в мире, пронизанном невидимыми энергетическими потоками. Они могут быть как созидающими, так и разрушающими. В нашем доме каждая вещь обладает особой энергией и способна по-разному воздействовать на наше биополе, настроение и здоровье.

Вытягивающие энергию предметы вызывают негативные эмоции. Это верный признак того, что от них следует избавляться как можно быстрее, поскольку они являются сгустками негативной энергетики, способной повредить или разрушить энергетическое поле обитателей дома. Рассмотрим, какие же вещи по фэншуй несут в себе серьезную опасность.

Пришедшая в негодность одежда и обувь

Собирая в доме старые, непригодные для носки вещи, вы программируете себя на нищету. Верным признаком психологии бедности является стремление складировать одежду, которую вы больше никогда не наденете. Научитесь сразу же избавляться от этих вещей.

В них скапливается отрицательная энергия, которая может влиять на атмосферу в доме, самочувствие членов вашей семьи. Особый негатив исходит от старых домашних тапочек. На них скапливается отрицательная энергия, которая не позволяет позитивной циркулировать в жилище.

Разбитая посуда

Мудрые китайцы любят повторять: «Трещина в посуде — трещина во всем». Это действительно так, ведь пользуясь треснувшей посудой, мы разрушаем свое благополучие. Кухне и всему, что находится в этом помещении, уделяется большое значение в философии фэншуй. Посуда является одним из основных ее элементов. Выбрасывайте треснувшую посуду незамедлительно. Вынесите мусор сразу же, не откладывая это дело до утра.

Вьющиеся растения

Многие цветоводы любят украшать свои квартиры вьющимися растениями, стебли которых буквально оплетают стены. Специалисты по фэншуй не рекомендуют этого делать. Вьющиеся растения притягивают к себе болезни и неприятности. Они мешают человеку мыслить, искажают его мироощущение.

Нередко такие растения вызывают сомнения и неуверенность в своих силах. Другое дело, когда плетущаяся растительность находится с наружной стороны жилища – ваш дом в этом случае будет надежно защищен. Если вы не хотите отказываться от лиан внутри дома, то их следует растить таким образом, чтобы стебли образовывали в горшке форму шара. Для этого можно использовать каркас из проволоки.

Растения с иголками

Розы, кактусы, шиповник и другие колючие растения блокируют позитивную энергию, поступающую через окна. Если вы хотите выращивать кактус, уберите его с подоконника и поставьте у телевизора или у компьютера, но это может быть только один цветок. Согласно философии фэншуй, такие растения не способствуют созданию здоровой атмосферы в доме. Это касается и всех острых предметов, включая элементы декора и отделки.

Сломанная электроника

Многие люди по какой-то причине коллекционируют мобильные телефоны, которые давно вышли из строя и не подлежат ремонту, или другие неработающие гаджеты. Неработающая электроника таит в себе особую опасность. Это касается и телевизоров. Специалисты по биоэнергетике их называют не иначе как энергетическими порталами.

Негативная энергия циркулирует через технику, но до тех пор, пока она работает, негатив остается внутри. Когда прибор выходит из строя, то происходит его блокировка, и весь накопленный негатив устройства начинают выделяться во внешний мир.

Перья павлина

Считается, что эти красивые перья приносят неудачу, а некоторые источники говорят о том, что они могут провоцировать ухудшение здоровья. Не рекомендуется держать в доме перья павлинов из-за особенностей их внешнего вида.

Рисунок на них напоминает глаз, считающийся оком дьявола. Такое объяснение появилось у арабских народов, которые верят, что именно эта красивая птица открыла врата райского сада врагу рода человеческого. Специалисты по фэншуй утверждают, что перья павлина притягивают в дом скандалы и другие житейские неприятности.

Поврежденные старые фотографии

Такие фото можно увидеть во многих домах. Люди хранят их, как память о родных, о временах, с которыми связаны приятные воспоминания. Это нормально, но только в том случае, если фотографии не потерты, не имеют других дефектов. Сегодня можно восстановить и оцифровать старые фото. Замените их, если не хотите, чтобы они забирали вашу энергию. Их эффект можно сравнить с разбитыми зеркалами, но он не столь заметен. Подумайте, имеет ли смысл рисковать настоящим ради прошлого.

Фигурки животных с открытой пастью

Считается, что такие фигурки притягивают в дом негативную энергию. Кроме того, они плохо влияют на интуитивные способности.

Подарки от неприятных вам людей

Получив подарок от человека, который вызывает у вас негатив, можете быть уверены, что он непременно станет вещью-вампиром. Она будет вытягивать энергию из вас и ваших близких до тех пор, пока вы от нее не избавитесь. Если вы не вынесите ее за пределы квартиры, вы поставите себя и свою семью под удар. Такие «подарки» лишают людей хорошего настроения, удачи и даже здоровья. Если это небольшой предмет, который может гореть, сожгите его, чтобы быть уверенным в том, он больше не будет иметь влияния на вас.

Картины с изображением одиноких людей

Имея такое украшение в интерьере, одинокие люди не смогут найти свою половинку. Те, кто состоит в паре, будут испытывать проблемы с верностью супруга.

Зеркала в спальне

Зеркало является элементом Воды и символически может «залить» спальню. Кроме того, оно может негативно повлиять на сердце, которое является элементом Огня. Отражаясь в зеркале, хозяева навлекают на свою голову серьезные проблемы: измены и недопонимания, которые провоцируют конфликты.

Особого внимания заслуживают «дробленые» дизайнерские зеркала. Если вы посмотритесь в него, то увидите свое отражение, состоящее из небольших кусочков. Считается, что это разбивает вас энергетически и впоследствии приведет к снижению самооценки, неудачам и даже в некоторых случаях к болезням. Это происходит не сразу, а со временем. Фэншуй неспешный, он обладает накопительным эффектом.

Много дверей, выходящих в один коридор

Принято считать, что большое количество дверей, выходящих в одно пространство, к примеру, холл, коридор или большой зал квартиры, создают сильнейший энергетический поток. Следует знать, что он обладает отрицательной энергией.

Старый календарь

Оставьте прошлое в прошлом. Не пытайтесь его задерживать. Не только сам календарь, но даже страничка, не перевернутая с прошлого месяца, может принести неудачу.

Старый веник

То, чем мы убираем мусор в доме (веник, совок, щетка), должно выглядеть аккуратно. Только беды и неприятности способны приносить эти старые вещи. Вы и близкие вам люди могут начать часто болеть, от вас отвернется удача во всех сферах жизни. Срочно избавляйтесь от сломанных швабр, старых веников, слишком грязных тряпок. Не жалейте денег на новые средства для уборки своего жилища, поскольку старые могут быть мощнейшими магнитами для привлечения негативной энергетики.

Неработающие часы

Нередко красивые, но неработающие часы владельцы оставляют в качестве элемента интерьера. Этого делать нельзя. Неисправные часы считаются мощным источником негативной энергии.

Колонна в центре комнаты

Она связана с негативом, поскольку нарушает гармонию пространства. В служебных помещениях зачастую у такой колонны еще и организуют рабочие места с компьютерами. В этом случае сотрудник, сидящий за столом лицом или спиной к колонне, рискует не дождаться карьерного роста.