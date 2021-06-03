Ручки от тяжелого пакета не будут сдавливать ладонь благодаря маленькой хитрости: возьмите деталь от бутылки

Тяжелые продукты – главная беда любого домашнего хозяйства. Даже если перевозите их на машине, до дома все равно приходится пакеты, которые буквально врезаются в кожу. Избежать неприятностей поможет небольшой многоразовый лайфхак.

Жизненная хитрость

При долгой носке пластик травмирует пальцы, оставляя потертости и даже надрезы. Можно этого избежать? Конечно! Нужно лишь воспользоваться кольцом для переноски большой бутылки, предварительно сняв его.

Держатель состоит из удобной рукояти и захвата для горлышка. Ручки пакета проденьте сквозь кольцо.

Затем расправьте их и накиньте петлей на пластиковую раму.

Должно получиться, как на фото.

Округлые пластиковые элементы не режут пакет. При этом они рассчитаны на вес от 5 до 25 кг и не сломаются в неподходящий момент.

Снимать и одевать удобную ручку можно десятки раз, значительно облегчая поход в магазин.