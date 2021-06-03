В РФ начались продажи обновленного внедорожника Infiniti QX80 2021 модельного года

Премиальная компания Infiniti сообщил о начале продаж на рынке РФ нового внедорожника QX80 2021 модельного года.

Автомобиль поступил к местным дилерам в двух комплектациях по цене от 6,49 млн рублей. В салоне применили мультимедийный комплекс Infiniti InTouch с двумя экранами. Кроме того, мультимедийная система получила процессор Arm Cortex-A9 с 2 гигабайтами оперативной памяти.

Новинка поставляется с трехзонным климат-контролем, семиместным салоном, увеличенными дисками и активным круиз-контролем. Модель оснащается системой предотвращения столкновений, удержанием полосы и опцией мониторинга слепых зон. Остальные характеристики пока не озвучены производителем.