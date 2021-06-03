 

Lexus представит кроссовер Lexus NX нового поколения 12 июня

03.06.2021, 10:46, Новости дня
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Японская компания Lexus 11 июня официально представит новый кроссовер Lexus NX.

В Сети опубликовали тизер автомобиля, на котором можно рассмотреть заднюю часть кузова. Кроме того, производитель до настоящего времени скрывает технические характеристики и уровень производительности автомобиля. Предполагается, что модель получит гибридную установку с 2,5-литровым двигателем и электромотором.

Что касается интерьера салона, то модель отличается усовершенствованным мультимедийным комплексом, а также встроенной цифровой панелью приборов. Кроме того, в салоне присутствуют металлические вставки и кожаные кресла, придающие автомобилю более дорогой вид.



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