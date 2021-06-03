 

Бренд Volkswagen запустил в серию внедорожную версию кроссовера Taos

03.06.2021, 10:46, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen представила обновленную модель кроссовера Taos в спецверсии Basecamp.

Автомобиль обладает внедорожными опциями и его продажи изначально поступят исключительно на рынке США. Кроссовер выполнен на базе коценптуальной модели с аналогичным названием. О новинке известно, что в нижней части кузова установили дополнительную защиту днища, а также расширили колесные арки со встроенными брызговиками.

Вместе с тем разработчики не стали применять дополнительный блок освещения, а также усиленные покрышки, ограничившись оригинальными компонентами. Напомним, под капотом установлен 1,5-литровый двигатель с мощностью 160 л.с.



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