Мишустин прибыл в Ульяновск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ прибыл в Ульяновск.

Здесь председатель правительства осмотрит крупнейшее предприятие РФ по выпуску авиационной техники – завод «Авиастар» – и предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск» – единственный в стране завод по производству силовых элементов конструкций для авиации из композиционных материалов, который входит в число предприятий мирового уровня в данной сфере, передает РИА «Новости».

В графике Мишустина также значится посещение Ульяновской городской детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева и городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова.

Премьер побеседует с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

После рабочих мероприятий в Ульяновске Мишустин отправится в Набережные Челны, где проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ». Он посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.