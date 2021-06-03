Мишустин прибыл в Ульяновск

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03.06.2021, 10:44, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ прибыл в Ульяновск.

Здесь председатель правительства осмотрит крупнейшее предприятие РФ по выпуску авиационной техники – завод «Авиастар» – и предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск» – единственный в стране завод по производству силовых элементов конструкций для авиации из композиционных материалов, который входит в число предприятий мирового уровня в данной сфере, передает РИА «Новости».

В графике Мишустина также значится посещение Ульяновской городской детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева и городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова.

Премьер побеседует с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

После рабочих мероприятий в Ульяновске Мишустин отправится в Набережные Челны, где проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ». Он посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.



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