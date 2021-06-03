 

Роскосмос отреагировал на выявленные нарушения на Восточном

03.06.2021, 10:44, Новости дня
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Роскосмос оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве Восточного, рассказал представитель пресс-службы госкорпорации.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме.

Утверждается, что в 2020 году один из подрядчиков получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой – похитил 60 млн, представив фиктивные документы.

В октябре 2020 года задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.

Также Роскосмос решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, «дочка» Роскосмоса) Андрея Охлопкова из-за срыва строительства на космодроме Восточный.



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