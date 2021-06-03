Высокий и низкий уровень сахара в крови может спровоцировать слабоумие

Ученые из США в ходе проведения исследования выяснили, что низкий или же высокий сахар в крови может привести к развитию слабоумия. У тех, кто страдает диабетом первого типа, могут наблюдаться разные показатели глюкозы в крови. Если с данной проблемой они попадают в больницу, то в будущем риск развития деменции возрастает в шесть раз.

По их словам, для людей с диабетом к плачевным последствиям может привести, как низкий, так и высокий уровень глюкозы в крови. Не исключается, что пациенты впадут в кому или же наступит летальный исход. В исследовании специалистов приняли участие почти три тысячи человек с диабетом первого типа. В анамнезе 398 человек присутствовал низкий уровень сахара в крови, а у 335 людей – высокий. Примечательно, что 3% испытуемых сталкивались с обеими проблемами. Наблюдение за участниками в среднем проводилось в течение семи лет.

Установлено, что через несколько лет после проведения исследования у 153 человек развилась деменция. В основном риск появления слабоумия был повышен у тех, кто имел низкий уровень сахара в крови при диабете. Во внимание также принимались возраст, пол и этническая принадлежность. Кроме того, риск развития заболевания присутствовал и у тех, кто страдал от повышенного уровня глюкозы.

Источник: www.medikforum.ru