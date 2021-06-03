 

Продюсер Никитин раскрыл правду о болезни Андрея Данилко

03.06.2021, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский продюсер Юрий Никитин пояснил всю правду о болезни Андрея Данилко. Верка Сердючка из-за проблем со здоровьем прекратила гастрольную деятельность.
За последнее время Андрей Данилко поправился. Поклонники начали подозревать, что у него имеется неизлечимая болезнь. Именно из-за нее ему пришлось отказаться от концертов. Как пояснил Юрий Никитин, целое десятилетие Верка Сердючка работала на износ, в месяц насчитывалось около 50 выступлений. В результате у Данилко просто не осталось сил.

В тот период времени артист, условно говоря, не жил. Все прошло настолько быстро, что Данилко практически ничего не помнит. В определенный момент певец понял, что все делает на автомате. Из-за плотного графика в течение длительного периода времени здоровье Данилко ухудшилось. У него произошел гормональный сбой, а организм требовал отдыха. В результате перерыв в гастрольной деятельности затянулся. Артист сильно переживает, а состояние здоровья сказывается на его внешности, пишет «Телепрограмма».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / «Стандарт» и ошибки адвоката

08.01 / Мнение: О большом позоре и великом поражении США

03.01 / В краснодарском колхозе вывели коров, дающих пальмовое масло

23.10 / Мнение: В Конгресс США внесен проект санкций против Азербайджана

10.11 / Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму

26.02 / Флагманский центр “Моя работа” для самозанятых и ИП открылся в Москве

15.11 / «Создавал лишние проблемы»

19.04 / Кому повысят пенсии в России с 1 мая

21.08 / Мнение: Рука России в Мали

09.12 / В Смоленске появится экскурсионный тур «По власовским местам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика