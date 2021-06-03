Продюсер Никитин раскрыл правду о болезни Андрея Данилко

Украинский продюсер Юрий Никитин пояснил всю правду о болезни Андрея Данилко. Верка Сердючка из-за проблем со здоровьем прекратила гастрольную деятельность.

За последнее время Андрей Данилко поправился. Поклонники начали подозревать, что у него имеется неизлечимая болезнь. Именно из-за нее ему пришлось отказаться от концертов. Как пояснил Юрий Никитин, целое десятилетие Верка Сердючка работала на износ, в месяц насчитывалось около 50 выступлений. В результате у Данилко просто не осталось сил.

В тот период времени артист, условно говоря, не жил. Все прошло настолько быстро, что Данилко практически ничего не помнит. В определенный момент певец понял, что все делает на автомате. Из-за плотного графика в течение длительного периода времени здоровье Данилко ухудшилось. У него произошел гормональный сбой, а организм требовал отдыха. В результате перерыв в гастрольной деятельности затянулся. Артист сильно переживает, а состояние здоровья сказывается на его внешности, пишет «Телепрограмма».