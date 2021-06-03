 

Дарья и Сергей Пынзарь стали ведущими “Дома-2”

03.06.2021, 10:40, Разное
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Сергей и Дарья Пынзарь вернулась на телепроект «Дом-2» в качестве ведущих. Они уже провели свое первое лобное место, в эфире семейную пару можно будет увидеть через неделю.
Молодые люди познакомились на проекте «Дом-2» много лет назад. Они сыграли свадьбу и покинули шоу. В отличие от многих пар, им удалось сохранить семью за пределами скандальной телестройки. Они воспитывают двух детей и занимаются бизнесом. Далеко не все обрадовались тому факту, что супружеская пара будет вести «Дом-2». Поклонники проекта считают, что в шоу должны появляться новые люди, а не экс-участники.

В последнее время звездная чета жила на две страны – Россию и Турцию. Недавно пара купила дом в Подмосковье, где сейчас идет ремонт.

Поклонники считают, что после того, как обновленный проект «Дом-2» начал выходить в эфир канала «Ю», он стал терять рейтинги. Руководство шоу пытается поднять показатели, поэтому приходится прибегать к различным методам. Недавно стало известно, что одним из ведущих телестройки стал экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян. Сама же знаменитость решила, что ее история с «Дом-2» закончена, поэтому она покинула проект.

Источник: www.kleo.ru



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