 

106 предприятий теплокоммунэнерго обратились к ГК “Нафтогаз Трейдинг” для заключения договоров поставки газа

03.06.2021, 10:38, Новости дня
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“По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК” Нафтогаз Трейдинг “обратилось 106 предприятий ТКЭ. Из них 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей “Нафтогаз Трейдинга” и отображаются в информационной платформе Оператора газотранспортной системы Украины. Рынок реагирует на предложения, поэтому опасения излишни”, – отметил спикер. 

Он добавил, что цену в 7,42 грн за 1 м3 газа “Нафтогаз” предложил с начала этого месяца производителям тепловой и электрической электроэнергии, а также объединениям совладельцев многоквартирных домов в рамках нового долгосрочного контракта: такая цена будет действовать при заключении контракта на три года: с 1 июня этого года до 31 мая 2022-го. Эта цена будет распространяться на тот газ, который контрагенты используют для удовлетворения потребностей бытовых потребителей. Сумма включает НДС, но не учитывает тариф на транспортировку, который рассчитывается и оплачивается отдельно.

“Все проблемы рынка газа за один день или неделю невозможно решить. В то же время предприятия теплокоммунэнерго уже сегодня имеют возможность действовать как в Европе, то есть покупать газ не по спотовой цене, а по долгосрочной рыночной цене и полностью рассчитываться по факту потребления”, – акцентировал представитель НАК “Нафтогаз”.

Контекст:

ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Трейдинг” была зарегистрирована в середине августа 2018 года и 4 сентября получила лицензию. Годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа ГК “Нафтогаз України”. 

НАК “Нафтогаз України” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны и является монополистом по транзиту газа, его хранению и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население и юрлица могут свободно выбирать и менять поставщика. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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