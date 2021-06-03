Реестр олигархов и “декларация о контакте”. Опубликован текст президентского законопроекта об олигархах

Законопроект уже поступил в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщила зампредседателя комитета Марьяна Безуглая.

Основные положения закона соответствуют информации, представленной накануне нардепом от “Слуги народа” Павлом Фроловым и нардепом от “Голоса” Ярославом Железняком.

Инициированный президентом Владимиром Зеленским документ разработан с целью “преодоления конфликта интересов, вызванного слиянием политики, медиа и крупного бизнеса, обеспечения национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защиты демократии, обеспечения государственного суверенитета и избежания случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информацией для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу”.

В документе объясняется, кто такой бенефициар, пособник, контролер, связанное лицо и олигарх.

Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков.

Участвует в политической жизни.

Имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ).

Является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение.

Стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если оно является президентом Украины, спикером Верховной Рады, заместителем спикера, народным депутатом Украины, премьером, вице-премьером, министром или его заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти вне структуры Кабинета Министров Украины, главой Службы безопасности Украины, генеральным прокурором, главой Национального банка Украины, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом.

Также участием в политической жизни считается связанность с такими лицами, нахождение на должностях в руководящих органах политических партий, финансирование деятельности партий, проведение политических акций.

Имеющим значительное влияние на СМИ считается лицо, являющееся бенефициаром или контролером СМИ, либо же бывшее бенефициаром или контролером на дату вступления закона, но потерявшее такой статус, в результате чего бенефициаром или контролером этого СМИ стало связанное лицо, “не обладающее безупречной деловой репутацией”.

“Небезупречной репутацией” будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженности по уплате налогов, покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или за средства непонятного происхождения и т.д.

Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Также на сайте СНБО будет создан реестр олигархов. Лицам из этого реестра запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Также нужно будет подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесенные в реестр должны подавать в НАПК электронные декларации.

Исключить лицо из реестра олигархов может СНБО на основании заявления лица, включенного в реестр, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенных этим законопроектом.

В случае любой неформальной встречи олигарха с чиновником высокого уровня (президентом, министром, главой СБУ, генпрокурором, секретарем СНБО, судьей КСУ, главой госадминистрации и т.д.) последний должен будет подать “декларацию о контакте”. Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, его краткое содержание. Декларации будут публичными.

Декларацию можно будет не подавать, если встреча произойдет на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект о статусе олигархов. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Президент говорил, что этот проект закона внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до 30 мая.

27 мая ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом проекта закона. Издание писало о специальном реестре олигархов и запрете на поддержку политических партий, наличие в собственности СМИ, распространяющих информацию политического характера, и покупку объектов большой приватизации для тех, кто вошел в реестр.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отрывки документа, которые опубликовало ZN.UA, не являются текстом законопроекта об олигархах, инициированного Зеленским. В редакции ZN.UA предположили, что в Офисе президента Украины решили отредактировать законопроект. “Итоговый вариант свидетельствует о том, что Офис президента Украины хотя бы частично прислушался к нашим рекомендациям и мнению западных партнеров Украины и изменил окончательный вариант законопроекта”, – отметили в ZN.UA после публикации текста.

Данилов говорил, что опубликованный в СМИ документ – “не тот проект, который на сегодня рассматривается” в кабинете главы государства и в Офисе президента.

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