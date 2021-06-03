Россияне, привитые “Спутником V”, не смогут посетить матч своей сборной на Евро 2020 в Дании – СМИ

Газета пишет, что такое решение было принято в связи с тем, что российские вакцины “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак” не зарегистрированы регулятором Европейского союза.

В Копенгагене в рамках чемпионата Европы по футболу Россия должна сыграть 21 июня против Дании (группа В). 28 июня там же состоится один из поединков стадии плей-офф.

“Спорт-Экспресс” опубликовал письмо генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева генеральному директору УЕФА Мартину Каллену, в котором выразил обеспокоенность решением датских властей. Функционер недоволен тем, что на матч могут не попасть россияне, которые уже приобрели билет на стадион.

“Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы”, – обратился Алаев к руководству УЕФА.

Контекст:

Остальные два матча группового турнира финальной части Евро 2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.

Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

Первой в России 11 августа 2020 года была зарегистрирована вакцина от коронавируса “Спутник V”. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на конец мая 2021 года препарат “Спутник V” применяется более чем в 40 странах.

“ЭпиВакКорона” зарегистрирована в России в октябре 2020 года, а “КовиВак” – в феврале 2021 года).

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