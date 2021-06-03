 

Украинский экономист Суслов: Потуги Зеленского поучать Байдена и Меркель неуместны

03.06.2021, 10:20, Разное
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Виктор Суслов, выступая на политическом ток-шоу, в эфире украинского телеканала “НАШ” назвал смешными и неуместными заявления президента Украины относительно “Северного потока”. Экс-министр экономики высмеял Зеленского за попытки поучать президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель по вопросу строительства газопровода.

Как сообщает “ПолитНавигатор”, бывший министр Суслов особо коснулся очень актуальной темы строительства газопровода “Северный поток-2”. Громкие выпады президента Зеленского, мол этот процесс противоречит интересам Запада, а лично руководители западных государств только проиграют от строительства газопровода, политик назвал глупыми.

Сам Байден отказался вводить дополнительные санкции против “Северного потока”, как того хотела Украина, потому что это, действительно, шло бы вразрез с государственными интересам США. Суслов подчеркнул, что после введения санкций Байден испортил бы отношения с Меркель при том, что Германия – основной союзник Штатов в Европе.

Политик еще раз обратил внимание, как наивно и смешно выглядят попытки украинского президента навязать западным лидерам свое мнение. Суслов высмеял Зеленского и подчеркнул, что “Северный поток-2” до сих пор строится, потому что того желает Меркель. Германия нуждается в надежном поставщике относительно недорого газа. Более того, ФРГ сама частично спонсирует строительство газопровода.



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