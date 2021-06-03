Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский крестил сына

31 мая, в последний день весны, наследник династии грузинских монархов Багратионов, кузен короля Испании Филиппа VI, князь Хуан Иоанэ Багратион-Мухранский, и его жена, “Мисс Грузия-2008” Кристина Дзидзигури крестили сына Баграта. Священное таинство по всем канонам грузинской православной церкви прошло в городе Мцхета, в первом и главном храме Грузии, соборе во имя Двенадцати Апостолов – Светицховели, название которого переводят как “животворящий столб”. Обряд провел епископ Давид Алавердели.

Первые фотографии с торжественного мероприятия появились в официальном аккаунте князя Хуана Багратиони-Мухранского в Instagram несколько часов назад и были подписаны лаконично.

Крещение Баграта. Проводит его Высокопреосвященство епископ Давид Алавердели в соборе Светицховели. 31-5-2021, – гласит подпись под серией фото.

Хуан Багратион-Мухранский с женой Кристиной и сыном Багратом

Напомним, наследник династии грузинских монархов Багратионов, кузен короля Испании Филиппа VI, князь Хуан Иоанэ Багратион-Мухранский, и его жена, “Мисс Грузия 2008” Кристина Дзидзигури, впервые стали родителями в январе. На свет появился их сын, которого назвали Баграт. В какой клинике случилось счастливое событие, не сообщалось – пара живет между Парижем и Тбилиси.

Сегодня, 19 января, в славный праздник Богоявления родился наш сын Баграт. С праздником Крещения!- подписал Хуан снимок, на котором Кристина позировал с малышом на руках.

Молодая мама также поделилась фото с сыном:

Наш сын Баграт Багратион появился на свет! С праздником Крещения!

Хуан Багратион-Мухранский с женой Кристиной и новорожденным сыном

О скором пополнении в их семье супруги сообщили в конце 2020 года. Пара официально зарегистрировала отношения еще в 2014-м в Ронде, Испания, но венчаться решила на родине в 2018 году – в древней столице Грузии Мцхете, в кафедральном соборе Светицховели. Празднование по случаю венчания Хуана и Кристины длилось три дня. Для таинства жених и невеста выбрали наряды в национальном стиле. Кристина могла заказать платье у любого модного дома, однако отдала предпочтение грузинскому бренду Marionella Georgian. На пальце Кристины сверкало изумрудное кольцо из белого золота с бриллиантами – подарок матери Хуана. Фоторепортаж HELLO! с того дня смотрите в нашем материале.

Хуан Багратион-Мухранский с женой Кристиной