Витас вновь стал отцом. У артиста и его супруги Светланы появилась на свет дочь

Эстрадный певец Виталий Грачев, больше известный под своим псевдонимом Витас, состоит в браке со Светланой Грановской. Недавно 42-летний музыкальный исполнитель вновь стал отцом. Напомним, что в 2008 году у супругов родилась дочь Алла, а в 2015 году – сын Максим.

Неожиданное пополнение

А 1 июня в своем Instagram-аккаунте певец рассказал о радостной новости. На свет появилась дочь, которую назвали Алсу. Стоит отметить, что возлюбленные довольно долго скрывали рождение дочери. Ведь девочка родилась еще 18 мая этого года.

Многочисленные подписчики блога Витаса были сильно удивлены пополнению в семье. Многие поклонники, а также представители СМИ даже не догадывались о том, что супруга Виталия Грачева находится в положении.

Несмотря на это, все, кто увидел фотографии с дочерью, стали поздравлять возлюбленных с пополнением. Поклонники пожелали девочке стать счастливой и быть здоровой.

Стоит отметить, что первый ребенок в семье родился после десяти лет совместной жизни. На данный момент многие фанаты считают, что Алла станет востребованной моделью. Помимо этого девочка уделяет много времени учебе и занимается вокалом.

В одном из интервью Витас также отметил, что Максим растет очень любознательным и активным. Оба ребенка любят посещать концерты отца.