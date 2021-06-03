 

Сода с лимоном и не только: действенные способы отбеливания носков

03.06.2021, 9:52, Разное
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Многие люди любят носить белые носки. Эти изделия универсальны и сочетаются с любым цветом одежды и обуви. Однако у них есть существенный недостаток. Такие носки быстро пачкаются, а со временем приобретают желтоватую или сероватую окраску. Но их можно спасти без использования агрессивных отбеливателей. В статье мы расскажем о простых и действенных способах отбеливания носков с помощью домашних средств.

Пищевая сода и лимонный сок

Пищевая сода – настоящее спасение для белых носков, которые пожелтели или посерели. Это средство обладает сильными отбеливающими свойствами. При взаимодействии с водой пищевая сода и сок лимона вступают в химическую реакцию. Она сопровождается выделением пузырьков, что способствует очищению ткани.

Перемешайте пищевую соду с соком лимона. Ингредиенты берите в таких пропорциях, чтобы у вас получилась пастообразная масса.

Замочите носки в теплой воде. Затем нанесите на них пасту из соды и лимонного сока. Растирайте изделия как во время ручной стирки. Затем положите носки в теплую воду и постирайте обычным способом.

Уксус

Это средство поможет освежить носки белого цвета. Уксус отбеливает и смягчает ткани, делая изделия приятными на ощупь. Он также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Смешайте 3 части воды с 1 частью уксуса. Замочите носки в приготовленном растворе. Затем постирайте их обычным способом.

Таблетки аспирина

Это лекарство можно использовать не только как болеутоляющее и жаропонижающее средство, но и как отбеливатель для носков. Налейте в тазик 3 стакана воды. Растворите в них примерно 10 таблеток аспирина. Поместите носки в полученный раствор примерно на полчаса. Затем постирайте их как обычно. Ацетилсалициловая кислота сделает носки белоснежными.

Заключение

Эти средства для отбеливания носков есть у каждого человека на кухне или в домашней аптечке. Они не менее эффективны, чем фабричные отбеливатели, но при этом не повреждают ткань.



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