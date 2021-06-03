 

Компания KIA презентует модель Stinger Scorpion

03.06.2021, 9:48, Новости дня
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Бренд KIA готовится к выходу новой версии Stinger Scorpion.

Новая модификация будет выпущена ограниченным тиражом, тогда как производитель задействовал здесь платформу от модели GT2. Распознать спецверсию можно по темным элементам на кузове, включая боковые зеркала, крылья и выхлопные трубки. Также автомобиль получил дополнительный спойлер, выполненный в цвете кузова. Приобрести модель можно в черном, белом или серебристом оттенке.

О технических параметрах известно, что под капотом применяется 3,3-литровый агрегат, который выдает 368 л.с. мощности. Продажи намечены исключительно на рынке США. Стоимость спецверсии седана составит от 3,9 млн рублей в местной валюте.



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