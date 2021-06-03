Названы страны-лидеры по инвестициям в Россию

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, следует из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

В документе указывается, что «в рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, которая инвестировала в 26 проектов», передает РИА «Новости».

Отмечается, «что половина германских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности этого направления».

Второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес инвестировали в агропродовольственный сектор.

Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг.

На третье место поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в РФ с шести до 13. Страна «восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику после резкого сокращения инвестиционных проектов в РФ в 2019 году». Отмечается, что «более половины итальянских инвестиций были связаны с производством машин и оборудования».

Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев сообщил, что на четвертой строчке оказалась Франция.

«Впервые не вошли в топ-стран Нидерланды, Южная Корея и Япония. Раньше они всегда входили в десятку крупнейших инвесторов в страну. Индия и Швеция попали в этот рейтинг», – добавил он.

Также указывается, что в 2011 году РФ заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы.

На первой строчке расположилась Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания (975) и Германия (930). В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.

«В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России», – отмечено в исследовании.

По сравнению со 191 проектом в 2019-ом количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов.

Ивлев уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России.

«Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие десяти лет», – подчеркнули авторы.

При этом доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23%.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.