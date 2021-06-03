В ЮАР захотели узаконить многомужество

В парламенте ЮАР началось обсуждение законопроекта, который разрешит женщинам заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять слабый пол в правах.

Как пишет Die Welt, разработанные МВД поправки в семейный кодекс имеют реальные шансы быть принятыми. Несмотря на то, что официально полигамия в ЮАР не разрешена, она не преследуется по закону, поскольку в подобных отношениях состоят сотни тысяч людей по всей Африке.

В частности, у Джейкоба Зумы, который занимал пост президента страны с 2009 по 2018 год, четыре жены. Такой закон рассматривается как «важный шаг на пути к равноправию».

По оценке МВД ЮАР, текущая правовая ситуация рассматривается как дискриминация, способствующая неравенству. Если поправки будут приняты, то декриминализировано будет не только многомужество, но и все браки, заключенные по индуистским, еврейским, мусульманским или растафарианским ритуалам.

Противники инициативы утверждают, что подобная мера внесет еще большую неразбериху в семейные отношения – понадобится проведение ДНК-тестов, чтобы выяснить, кто же на самом деле является отцом ребенка, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что регионов, где сегодня встречается многомужество, кроме ЮАР не так много, среди них отдельные районы Индии, Бутана, Конго и Нигерии. Часто это связано с нехваткой плодородных земель и необходимостью ограничить количество детей, но при этом укрепить социальные связи и повысить безопасность.

В 2019 году председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что легализация многоженства по всей РФ позволит решить социальные проблемы, связанные с численным преимуществом женщин относительно мужчин.