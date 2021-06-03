 

Глава Минтранса заявил о планах создать в РФ еще один лоукостер

03.06.2021, 9:46, Новости дня
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В РФ может появиться еще один лоукостер – в средней полосе, сообщил в ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Сейчас в РФ один лоукостер – «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

«Задача Минтранса, имея такую перспективную модель (имеется в виду «Победа»), и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок… Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – передает РИА «Новости» слова Савельева.

Ранее ведущие авиакомпании РФ отказались от создания лоукостеров.

Напомним, в июле прошлого года РФ и Узбекистан обсуждали возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов.



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