Глава Минтранса заявил о планах создать в РФ еще один лоукостер

В РФ может появиться еще один лоукостер – в средней полосе, сообщил в ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Сейчас в РФ один лоукостер – «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

«Задача Минтранса, имея такую перспективную модель (имеется в виду «Победа»), и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок… Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – передает РИА «Новости» слова Савельева.

Ранее ведущие авиакомпании РФ отказались от создания лоукостеров.

Напомним, в июле прошлого года РФ и Узбекистан обсуждали возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов.