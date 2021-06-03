Иностранный журналист считает штурмовик Ил-10 настоящим летающим танком

Иностранный обозреватель и журналист Питер Сучиу считает советский штурмовик Ил-10 настоящим летающим танком. Причина кроется в наличии внушительной брони и критичном для самолёта того времени весе.

Ил-10 считается одной из самых защищённых советских боевых машин. Броня прекрасно защищала самолёт от атак с земли. За это отвечали укреплённые пластины, суммарный вес которых мог достигать одной тонны. Такая нагрузка впечатлила Сучиу, так как самолёты строятся как раз по принципу максимального облегчения конструкции. Из-за внушительной брони Ил-10 не мог похвастаться скоростью и манёвренностью, а сам штурмовик нуждался в серьёзной доработке. Журналист уверен, что если бы советские инженеры смогли выпустить Ил-10 немногим раньше, то он завоевал бы лидерство как самый эффективный самолёт Второй мировой войны.

Штурмовик Ил-10 использовался уже в конце войны и даже за это непродолжительное время успел завоевать признание среди советских лётчиков. Спустя время боевую машину оценили зарубежные специалисты и самолёт начали продавать в КНДР, Китай и государства Варшавского договора, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».