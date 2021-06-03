Найдена связь между группами крови и рисками серьезных заболеваний

Ученые из Стокгольма в ходе проведения исследования установили четкую связь между группами крови людей и рисками развития серьезных заболеваний. Результаты научной работы были обнародованы в одном из журналов.

Авторы провели анализ шведских реестров здравоохранения, где содержалась информация о пяти миллионах пациентов. Они планировали обнаружить связь между группами крови людей и возникающими патологиями.

Установлено, что обладатели второй группы крови имеют повышенный риск тромбообразования и развития вирусных болезней. У тех, кто имеет первую группу крови, наблюдались нарушения в системе гемостаза. Кроме того женщины чаще страдают от повышенного давления при беременности. Третья группа связана с повышенным риском возникновения камней в почках.

Авторы исследования заявили, что необходимо провести более подробный анализ для подтверждения результатов. Они намерены определить, как различные группы крови влияют на риск развития тех или иных патологий.

Источник: ufatime.ru