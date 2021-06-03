 

Эксперт Косарев назвал характеристики опасных для человека смартфонов

03.06.2021, 9:42, Разное
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Эксперт Станислав Косарев назвал характеристики смартфонов, которые могут быть опасными для человека. По его словам, от девайсов исходит электромагнитное излучение, приносящее вред. В то же время специалист отметил, что гаджеты не производят радиации.
Определенные модели могут отличаться мощностью излучения. Показатели разнятся из-за техники, которая применяется в ходе производства смартфонов. Надежные компании, дорожащие своей репутацией, соблюдают требования SAR. Они говорят о том, что уровень электромагнитного излучения не должен быть больше 1,6 Вт.

Косарев заявил, что беспокоиться нужно только в случае приобретения смартфонов неизвестных марок, которые не имеют сертификацию в РФ. Мошенники могут предлагать пользователям так называемые «нейтрализаторы», защищающие от излучения. На самом деле данные приборы только усиливают существующие сигналы, пишет портал «Политэксперт».



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