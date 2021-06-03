В США привитым от COVID-19 пообещали бесплатное пиво, но есть условие

Отмечается, что Белый дом поддержит инициативы компаний, поощряющих вакцинацию среди граждан США.

В частности – акцию пивоваренной компании Anheuser-Busch. 2 июня она выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что компания раздаст бесплатное пиво, если к 4 июля будет вакцинировано 70% населения США.

Участники акции Anheuser-Busch старше 21 года смогут получить купон на пять долларов, если зарегистрируются на сайте компании.

Среди других стимулов, которые поддерживают в Белом доме – денежные призы, билеты на спортивные мероприятия, розыграш бесплатных круизов, авиабилеты, бесплатные продукты в течение года.

Контекст:

Как писала New York Times 26 апреля, штат Западная Вирджиния (США) выдаст молодым людям от 16 до 35 лет сберегательные облигации на сумму $100, если они вакцинируются от COVID-19.

В то же время жители штата Огайо, вакцинированные против коронавируса, могут выиграть $1 млн в лотерею.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на 3 июня в США 50,8% населения (около 168,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию против коронавируса прошел 41% (136,1 млн) американцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

Власти США планируют до Дня независимости страны – 4 июля – вакцинировать как минимум одной дозой вакцины от коронавируса 70% населения.

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