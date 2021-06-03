 

На ПМЭФ представлен проект оптимизации снабжения Санкт-Петербурга дровами

03.06.2021, 12:52, Разное
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На конференции «Будущее энергетики. Энергопереход», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума, представили совместный российско-катарский проект обеспечения жителей Санкт-Петербурга дровами.

Снабжение крупных городов древесным топливом – одна из сложнейших логистических задач. Потребность в таком топливе нестабильна и предсказать её сложно. Перерасход дров из-за холодной погоды может привести к их дефициту. Недорасход из-за потепления вызовет затоваривание площадок складирования, которых в городах обычно недостаточно из-за дороговизны земли. Катарские учёные сумели создать автоматизированную систему управления запасами и поставками, обеспечивающую стабильное обеспечение дровами вне зависимости от температуры воздуха.

Представлен проект оптимизации снабжения Санкт-Петербурга дровами– Задача была непростой. Россия обладает богатой базой лесного сырья, но не имеет мощностей по переработке. Соседняя Финляндия имеет мощную лесоперерабатывающую промышленность, но своё сырьё предпочитает не расходовать. Мы смогли увязать в нашем проекте возможности и интересы всех сторон, включая российскую таможню и мэрию Санкт-Петербурга, – заявил Государственный министр по энергетике Государства Катар Саид Шерида аль-Кааби.

Согласно логистической схеме проекта, срубленный в Карелии круглый лес поступает в Финляндию, где из него изготавливают стандартизованные дрова. Опилки при этом остаются финским лесопереработчикам и они зарабатывают на продаже изготовленных из них пеллет. Дрова по железной дороге поступают на расположенные вокруг Санкт-Петербурга дровяные полигоны, откуда доставляются на районные распределительные площадки. Здесь потребители получают дрова, заранее заказанные через мобильное приложение.

Стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Как отмечают его авторы, это дешевле, чем строительство одной атомной электростанции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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