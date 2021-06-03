На ПМЭФ представлен проект оптимизации снабжения Санкт-Петербурга дровами

На конференции «Будущее энергетики. Энергопереход», проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума, представили совместный российско-катарский проект обеспечения жителей Санкт-Петербурга дровами.

Снабжение крупных городов древесным топливом – одна из сложнейших логистических задач. Потребность в таком топливе нестабильна и предсказать её сложно. Перерасход дров из-за холодной погоды может привести к их дефициту. Недорасход из-за потепления вызовет затоваривание площадок складирования, которых в городах обычно недостаточно из-за дороговизны земли. Катарские учёные сумели создать автоматизированную систему управления запасами и поставками, обеспечивающую стабильное обеспечение дровами вне зависимости от температуры воздуха.

– Задача была непростой. Россия обладает богатой базой лесного сырья, но не имеет мощностей по переработке. Соседняя Финляндия имеет мощную лесоперерабатывающую промышленность, но своё сырьё предпочитает не расходовать. Мы смогли увязать в нашем проекте возможности и интересы всех сторон, включая российскую таможню и мэрию Санкт-Петербурга, – заявил Государственный министр по энергетике Государства Катар Саид Шерида аль-Кааби.

Согласно логистической схеме проекта, срубленный в Карелии круглый лес поступает в Финляндию, где из него изготавливают стандартизованные дрова. Опилки при этом остаются финским лесопереработчикам и они зарабатывают на продаже изготовленных из них пеллет. Дрова по железной дороге поступают на расположенные вокруг Санкт-Петербурга дровяные полигоны, откуда доставляются на районные распределительные площадки. Здесь потребители получают дрова, заранее заказанные через мобильное приложение.

Стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Как отмечают его авторы, это дешевле, чем строительство одной атомной электростанции.

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